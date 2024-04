I russi continuano ad avanzare | L’Ucraina è in un momento critico Mancano munizioni e scudi antiaerei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Primo, non prenderle. Ovvero la priorità oggi, come ha sottolineato il segretario di Stato americano Antony Blinken ("dobbiamo far sì cheresista i prossimi mesi") è salvaguardareda nuove avanzate. "L’anno scorso – osserva Alessandro Marrone, responsabile difesa dell’Istituto Affari internazionali (Iai) – è fallita, infrangendosi contro le difese stratificate russe. Quindi pianificare una nuova controffensiva ucraina è oggi irrealistico. Quello che è prioritario e realistico è proteggere l’80% del territorio ancora sotto controllo di Kiev, e per farlo servono più fortificazioni, estesi campi minati, e molte più, oltre a droni, artiglieria pesante in grandi numeri e sistemia protezione anche del fronte. E credo che questa sia la linea della Nato". Può funzionare se ci ...