I precedenti che sbugiardano la sinistra | nessun tempo record a Bari

(Di sabato 6 aprile 2024) Un altro colpo alla. Fonti del Viminale hanno precisato, dopo le tante polemiche, che non ci sono stati tempiper la nomina della commissione di accesso al Comune di. E il commissario regionale di Forza Italia in Puglia e vicepresidente della commissione Antimafia, Mauro D'Attis, coglie la palla al balzo per ricordare quanto i varismentiscano e facciano crollare le accuse al ministro Matteo Piantedosi: “Una pietra tombale sulle infinite, sterili e strumentali polemiche del centrosui tempi per la nomina della commissione di accesso per, parlano i fatti. In una dettagliata nota, il Viminale snocciola diversi casi analoghi in cui i tempi della nomina sono stati inferiori”. “A ...