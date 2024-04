I migliori cocktail a base di gin perché non esiste solo il gin tonic

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 6 aprile 2024) La stagione calda è finalmente alle porte, cosa c'è di meglio di unrinfrescante per godersi le giornate di sole e le serate estive? Il gin resta lo spirito più bevuto nel 2023. Secondo i dati riportati da Statista Market Insights, infatti, nel 2022 il mercato globale del gin ha fatturato 13,4 miliardi di dollari. Numeri in aumento rispetto al 2021 (13,02 miliardi), ma destinati a crescere ulteriormente. Le stime parlano, infatti, di una chiusura di 2023 con un fatturato di 14,87 miliardi di dollari, superiore alle cifre del pre-pandemia. Secondo le proiezioni a lungo termine si arriverà al 2027 con un fatturato di 19,95 miliardi di dollari con un tasso annuale di crescita del +7,71%. Per lo stesso periodo, per quanto riguarda il mercato italiano i dati Statista stimano un trend di crescita annuale tra 2023 e 2027 del +8,7% e un fatturato di circa 80 milioni ...