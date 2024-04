I macachi rubano oggetti ai turisti e “possono diventare pericolosi” | la decisione di metterli in un recinto perché “nessuno si faccia male”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) I tantiche sono andati a visitare la città di Lopburi in Thailandia sanno che uno dei simboli del luogo sono i. Girano in mezzo al gente in cerca di cibo e regalini, spesso corrono qua e là,(non solo del cibo ma anche chiavi, telefoni, qualsiasi cosa…) e qualche volta rischiano di. Ecco, come racconta Il Post, le autorità locali hanno deciso di trasferire iin appositi recinti. “Questo è l’unico modo per risolvere il problema il prima possibile. Non vogliamo che le scimmienoalle persone e viceversa”, ha spiegato l’ente nazionale che si occupa della fauna selvatica. Insomma, attrazione persì ma con un certo ...