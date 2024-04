I fighetti del vino snobbano i bianchi campani Ma fanno male

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 aprile 2024) Di domenica ci piace coccolarci con uno spaghetto lupini, succo di lime e coriandolo. Con una punta di peperoncino. La ricetta non piace a chi votava Casini ma funziona, basta avere un minimo senso della proporzione. E, ancora più importante, metterci accanto la bottiglia giusta. La nostra è particolarmente fortunata, scalpita, è in forma scintillante: Fiano di Avellino 2015 Rocca del Principe. L’unico appunto che ci sentiamo di emettere: è ancora troppo giovane. I riflessi sono ancora verdolini e molto brillanti, i profumi sfaccettati, l’affondo di sapore netto e prolungato. La chiusura sapida e delicatamente sulfurea richiama immediatamente il secondo bicchiere, la bottiglia è volatilizzata in tavola già al terzo giro di forchetta. Il mix tra annata solare e territorio, siamo in Alta Irpinia a 600 metri nel comune di Lapio, ci regala undalla doppia anima ...