I desideri dei viareggini Un questionario aperto per mappare criticità | necessità e proposte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) La stesura del nuovo piano struttarale, strumento che delinea la strategia per lo sviluppo del territorio, prevede una doppia fase partecipativa. Fino al 30 maggio ogni cittadino potrà rispondere ad un(sono quattro, tre per diverse fasce d’età: bambini, giovani e adulti, e uno per le imprese), utile ad esplorare gli elementi di forza e debolezza della città, le sfide e le opportunità da cogliere, lee i cambiamenti da affrontare, ma anche priorità eper migliorare la città. Dai circa 1500 questionari raccolti fino ad oggi (chiunque voglia partecipare può ancora farlo scaricando ilsulla sezione “Urbanistica“, “Nuovo piano strutturale“, del sito https://www.comune.viareggio.lu.it ) "La città viene percepita come accessibile, ma in realtà – ha anticipato Monia Guarino, – ...