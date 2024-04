I convocati del Monza contro il Napoli | c’è anche Zerbin

Mancano ormai poco più di due mesi a Euro 2024, dove l` Italia si presenta da campione in carica. Per gli Azzurri, dopo l`addio di Roberto Mancini,... (calciomercato)

Convocati Fiorentina , ecco le decisioni di Italiano in vista della gara contro la Juventus . La lista della squadra viola Italiano recupera tutti per la trasferta sul campo della Juve. Ecco la lista ... (calcionews24)

Venezia, Vanoli: “Pohjanpalo potrebbe non esserci ad Ascoli per la nascita del figlio, abbiamo soluzione di riserva” - La lotta per la salvezza incrocia quella per la promozione al "Del Duca". In questo articolo analisi, formazioni, quote e pronostico… Leggi ...informazione

Monza-Napoli, i convocati di Calzona: Lindstrom assente. Ngonge recupera - Francesco Calzona ha diramato i calciatori convocati per la gara di campionato che il Napoli disputerà contro il Monza. La brutta stagione del Napoli, nella 31ª giornata di Serie A, con la trasferta ...areanapoli

Verona, la lista dei 25 convocati - PianetaGenoa1893 - Intervenuto in conferenza alla vigilia di Verona-Genoa, mister Marco Baroni ha presentato il match ai microfoni della sala stampa di via Olanda. Di seguito, dunque, le principali dichiarazioni ...informazione