Hockey su pista serie A2 Derby Pumas-Camaiore Il Cgc va a Follonica

(Di sabato 6 aprile 2024) Torna dopo due settimane di pausa legate alle finali di coppa Italia e alla sosta pasquale, laA2 dicon la 12a giornata (terza di ritorno). S stasera è in programma (palestra ‘Dorando Pietri’ 20,45) il-Rotellistica, domani alle 18 è la volta di Forte dei Marmi-Matera e-Cgc Viareggio. Completano il quadro Prato-Castiglione (oggi) e Sarzana-Salerno (domani). Insi confrontano le due principali inseguitrici del Cgc capolista, guidate da due tecnici che, da giocatori, hanno fatto la storia di questo sport, Mirko Bertolucci () e Alberto Orlandi (). All’andata laespugnò il Pardini Sporting Center (4-2), mentre in classifica i ...

Una semi finale a dir poco ricca di pathos si è conclusa ai rigori alla Coppa delle Nazioni 2024 . Italia e Portogallo si sono sfidate sulla pista di Montreux, in Svizzera. Ecco come sono andate le ... (oasport)

La Coppa delle Nazioni 2024 di Hockey su pista è andata ufficialmente in archivio. A Montreux infatti è stata l’Argentina ad aggiudicarsi il torneo (5-2 nella finalissima al Portogallo, ndr), in uno ... (oasport)

È positivo il bilancio di Alessandro Bertolucci al termine della Coppa della Nazioni 2024, prestigiosa competizione di Hockey su pista terminata con l’amaro in bocca per i colori azzurri, vista la ... (oasport)

Il campionato dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation si chiude a Breganze - A Breganze si chiude la bella stagione rossonera. Comunque andrà il sabato sera in Veneto la compagine sarzanese chiuderà il torneo almeno in quarta posizione aspettando così gli abbinamenti per dispu ...lanazione

Hockey Monza, sforzo finale con l'obiettivo salvezza - All’assalto del Forte, con un occhio puntato direttamente sulla partita di sabato 13 aprile contro il Breganze, diretto avversario ...monza-news

Sfida brianzola del sabato sera per la capolista Forte dei Marmi - Si torna in pista in campionato dopo la pausa per la Coppa Italia per la serie A1. Mercoledì c'è stato l'anticipo dell'ultima giornata tra Follonica e Montebello terminato 7-2 per i maremmani che chiu ...noitv