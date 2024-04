“Ho lasciato i miei figli per cercare lavoro al Nord | ma è stato un fallimento | ora sono disperata”

(Di sabato 6 aprile 2024) Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una donna di 53 anni, che parla di una condizione di “disoccupazione cronica”: “Ho inviato centinaia di curricula senza alcuna risposta. Ho capito che a causa della mia età non vengo nemmeno presa in considerazione”.

“Ringrazio tutte le persone che stanno seguendo da casa, soprattutto la mia famiglia. Vorrei che tutti avessero dei genitori come i miei , mi hanno permesso sempre di scegliere, non mi hanno mai ... (luce.lanazione)

Ozil ha aspettato il ritiro per poterlo rivelare a tutti: “Juve, storia di un grande amore” - Mesut Ozil ha pubblicato un post in cui ha dichiarato apertamente il suo amore per la Juventus: mostratosi di spalle con la divisa bianconera con tanto ...fanpage

Storia di Giulia, ‘opera d’arte’ fragile: “Sono come il Cenacolo di Leonardo” - ROMA – ‘Se penso alla mia persona mi viene da paragonarmi a un’ opera d’arte, e a una in particolare. Con grande umiltà devo dire che mi sento come il ‘Cenacolo’ di Leonardo, un’opera che non era dest ...dire

Matteo Nanni, l'agente di polizia e i viaggi in moto nel mondo: «Tre cani mi hanno morso in Bolivia, la corsa per il vaccino» - L'agente di polizia locale di Cesenatico e travel blogger e la disavventura: «Sto facendo il giro del mondo, il mio viaggio continuerà» ...corrieredibologna.corriere