Highlights Brescia-Tortona 72-65 | Serie A1 Basket 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 6 aprile 2024) Glie i migliori momenti di, match della 26esima giornata diA1 di. La Germanibatte per 72-65 la Bertrame consolida la prima posizione in campionato: c’è grande attesa per il match tra Venezia e Bologna che taglierà virtualmente fuori una delle due dalla corsa al titolo. Massinburg mette a segno 11 punti e 6 rimbalzi, mentre sono 10 i punti per Christon e Akele, con quest’ultimo autore della schiacciata decisiva. I 15 punti e gli 8 rimbalzi di Colbey Ross uniti alla doppia-doppia di Kamagate non bastano ai piemontesi per evitare la sconfitta contro la capolista. SportFace.

Buso risponde a Hristov, Sersanti espulso: tra Spezia e Lecco finisce 1-1, gli Highlights - È finita in parità la sfida tra Spezia e Lecco, con i padroni di casa che sprecano un'occasione interessante per allontanare la zona retrocessione. Hristov nel primo tempo aveva portato in vantaggio ...tuttomercatoweb

Porta stregata per il Modena, in casa della Ternana non si va oltre lo 0-0: gli Highlights - Finisce 0-0 la sfida del Liberati tra Ternana e Modena. Un risultato che non rende giustizia a quanto visto in campo, con gli ospiti che sono andati vicinissimi.tuttomercatoweb

Brescia-Pisa 3-1: Highlights, video e gol - Brescia - Pisa è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie B 2023/2024. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 14:00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Arbitro di ...sport.virgilio