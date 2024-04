Highlights Berrettini-Navone 6-74 6-3 6-2 | semifinale Atp Marrakech 2024 VIDEO

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(terra rossa). Un’altra battaglia, una bella vittoria in rimonta contro un avversario ostico per Matteo, che poche settimane dopo essere rientrato sul circuito si dimostra subito altamente competitivo: dopo quasi un anno e mezzo torna in una finale di un torneo ATP. Domani sfiderà lo spagnolo Carballes Baena per il titolo. SportFace.

Il video degli Highlights del match tra Matteo Berrettini ed Andy Murray, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Miami 2024 . Il tennista romano comincia alla grande la partita brekkando in ... (sportface)

Il video con gli Highlights del match tra Matteo Berrettini e Alexander Shevchenko, valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Marrakech . Ottimo esordio per il tennista romano, che ha piegato ... (sportface)

Berrettini-Navone all'ATP Marrakech, il risultato in diretta live della partita - Matteo Berrettini insegue la 13esima finale in carriera, la prima da Napoli 2022. Per raggiungerla dovrà battere l'argentino Mariano Navone, n. 60 al mondo e mai affrontato in carriera. Il match è in ...sport.sky

Berrettini-Navone, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere Atp Marrakech - Tutte le informazioni per segurire il match tra l'azzurro e l'argentino, valevole per semifinale del torneo Atp di Marrakech.news.superscommesse

LIVE! Berrettini-Sonego: derby italiano ai quarti di Marrakech. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Matteo Berrettini - Lorenzo Sonego live su 05/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport