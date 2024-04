HERONS Fabo | ancora niente rientro per Carpanzano L’esterno torna a Catanzaro per il recupero

(Di sabato 6 aprile 2024) Gianluca, guardia dellaMontecatini, èto a casa, nella sua, per proseguire nelfisico dall’infortunio. La novità è stata comunicata dalla dalla società. Si allunganoi tempi didall’infortunio che tienelontano dai parquet ormai da quasi tre mesi. Doveva essere solo un contrattempo muscolare e invece il ventinovenne calabrese sta attraversando un nuovo calvario dopo quello vissuto a cavallo fra 2021 e 2022, dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Filippo Palazzoni

