Hellas Verona | Baroni | 'Suslov e Swiderski recuperati Bonazzoli? E' un po' un testone'

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I gialloblù puntamo al bottino pieno per avvicinarsi alla salvezza, cosa che i liguri hanno già conquistato. ... (sport.periodicodaily)

Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra il suo Verona e il Cagliari in casa dei sardi Marco Baroni, tecnico del Verona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida ... (calcionews24)