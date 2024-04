Guida all’ascolto agli Antichi Chiostri con Cristina Ceroni

(Di sabato 6 aprile 2024) Proseguono gli incontri di introduzionedei programmi dei concerti di ’Ravenna Musica 2024’ dell’associazione ’Angelo Mariani’. Oggi, alle 17, presso la Sala Multimediale degliFrancescani (via Dante 2/a), sotto la lente di ingrandimento sarà il programma che la violinista Anna Tifu e il pianista Giuseppe Andaloro, eseguiranno domani al teatro Alighieri (ore 21). Due composizioni di Ravel, la ’Sonata n. 2 per violino e pianoforte’ seguita da ’Tzigane op. 76, la Suite da Romeo e Giulietta’ di Prokofiev e la ’Fantasia sui temi di Carmen op. 25’ di de Sarasate. Ad accompagnare il pubblico nell’ascolto sarà. La pianista ravennate, dopo gli studi di pianoforte col maestro Mauro Minguzzi, si è diplomata presso l’Istituto musicale pareggiato “Verdi” di Ravenna. Si è ...

