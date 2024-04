Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie

(Di sabato 6 aprile 2024) Diretta live dellatraoggi, sabato 6 aprile 2024 Dopo quasi sei mesi di, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha superato i 33mila morti e i 75.500 feriti. Ma la violenza nel territorio costiero palestinese continua. Dopo il raid israeliano che ha ucciso sette operatori umanitari della no-profit statunitense World Central Kitchen, ieri il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede chesia ritenuto responsabile di eventuali crimini di. Intanto trenta ambasciate dello Stato ebraico nel mondo – tra cui quella di Roma – sono state chiuse per timore della reazione dell’Iran all’attacco israeliano che lo scorso 1 aprile ha colpito l’ambasciata iraniana a Damasco.di seguito le ...

