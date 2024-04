Guerra in Ucraina | bombe russe su Kharkiv | 6 morti e 11 feriti Zelensky | “Rafforzare la difesa aerea”

Cedere ai russi i territori occupati non sarebbe una resa a Putin, ma una fotografia degli equilibri in battaglia. E nel futuro Kiev avrebbe lo "scudo" dell'Alleanza (ilgiornale)

Ucraina, “A Chernihiv non abbiamo più paura di nulla” - I cancelli in ferro hanno resistito alle bombe sganciate dagli aerei russi. Tutto il resto al Bobrovytsya district di Chernihiv è bruciato via. Due ore di viaggio da Kiev, ottanta chilometri dal confi ...rsi.ch

L'Ue lancia il piano per la difesa. Fondi per 1,5 miliardi di euro - e collegherà il know-how dell'Ucraina con la nostra industria della difesa per facilitare l'innovazione", ha scritto su X in occasione della presentazione del nuovo piano industriale. "L'Europa è ...ansa

Perché, a settantasette anni dalla morte, Mussolini non muore - Mentre mi accingevo a concludere questa inchiesta che mescola analisi storiche e cronache attualissime, questa indagine che investiga a tutto tondo la pervasività di un mito cucito addosso agli italia ...articolo21