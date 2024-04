Gucci | in cantiere la nuova serie di Gaumont

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Non è finita l’era delle produzioni: unetv per lo storico marchio di moda, simbolo del Made in Italy, che sarà protagonista ancora una volta di una produzione. Firmata, questa volta, da, una vera e propria istituzione del cinema francese. Ad annunciarlo in una nota la stessa casa di produzione, che si dice entusiasta del poter raccontare le origini della famiglia toscana più famosa del mondo., laracconta le origini La storia comincia qualche tempo fa con. Figlio di artigiani toscani specializzati in cappelli di paglia, il giovaneo si cimenta nell’arte della pelletteria dopo un periodo di prova presso il Grand Hotel Savoy di Londra. Ma è in Italia nel 1921 che apre un negozio di valigie: segna ...