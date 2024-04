Gubitosa M5S | “Campo giusto in ritardo? Primi a scegliere il candidato sindaco”

Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Proprio perché il M5S con gli alleati non ha accordi strutturali in tutta Italia ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisogna prima mettersi d'accordo sui ... (liberoquotidiano)

Roma, 12 mar (Adnkronos) – “Proprio perché il M5S con gli alleati non ha accordi strutturali in tutta Italia ogni volta che abbiamo elezioni come in Basilicata bisogna prima mettersi d?accordo sui ... (calcioweb.eu)