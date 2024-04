Gubbio | partito il cantiere Ma un mezzo si sfrena e finisce contro il muro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) C’è fermento a. Non solo per gli eventi che la primavera porta con sé, ma anche perché, contestualmente, la città continua a rifarsi il look. Mercoledì mattina, infatti, èilper il rifacimento del manto stradale di via Fabiani, caratterizzato da un episodio che poteva avere conseguenze più gravi: accidentalmente, uno dei mezzi degli operai si èto, ma fortunatamente le buche lo hanno deviatoilevitando che andasse a finire in corso Garibaldi. L’intervento, dal costo di 250mila euro, è stato reso necessario dalle condizioni disastrose della strada, da anni ormai piena di sconnessioni e buche che rendevano difficile il transito di auto e pedoni. Serviranno 80 giorni di tempo per concludere i lavori, ma per la Festa dei Ceri sarà comunque ...