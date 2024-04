Gubbio Braglia avverte | Attenzione alla Spal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ quasi arrivata la quartultima giornata di campionato. Ilsi trova ad affrontare una delle squadre che ha sorpreso più di tutte quest’anno, anche se in negativo. La, retrocessa dSerie B al termine della scorsa stagione sportiva, portava con sé sogni e speranze di alta classifica, ma da subito si è ritrovata invischiata nella lotta per la salvezza dquale non è più uscita e anzi, ancora ne è dentro. Queste difficoltà si sono riflesse anche nell’alternanza degli allenatori sulla panchina biancazzurra: gli estensi sono partiti con Di Carlo in panchina, ma dopo sei punti in cinque giornate la dirigenza decise di esonerarlo e puntare su mister Colucci. Per lui, però, fu fatale la sconfitta sul campo della Lucchese ad inizio febbraio, che portò ancora una volta “Mimmo” Di Carlo a guidare la ...