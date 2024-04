GTWC Europe | BMW all’attacco nelle Pre-Qualifying del Paul Ricard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Tripletta BMWPre-della 3h, prima tappa del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. ROWE Racing #998 ha firmato il best lap con il giovane Dan Harper, il nordirlandese campione in carica del British GT Championship ha fatto la differenza precedendo Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Charles Weerts (WRT BMW #32) e l’auto gemella #98 di Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann. Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48 ed Iron Lynx Lamborghini #63 seguono nell’ordine alla fine di un turno che terminato con qualche minuto d’anticipo in seguito ad un impatto contro le barriere di curva 3 da parte dell’Aston Martin #12 di Comtoyou Racing. 37ma piazza per la BMW M4 GT3 di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello. I protagonisti hanno potuto concentrarsi ...