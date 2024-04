Griglia di partenza F1 | GP Giappone 2024 | Sainz in seconda fila | Leclerc deve rimontare Poker di Verstappen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domenica 7 aprile. Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciato nipponico, dove si è girato in perfette condizioni meteo. Maxha conquistato la pole position del GP del. Il tre volte Campione del Mondo ha timbrato un perentorio 1:28.197 e ha guadagnato la quartaal palo consecutivo. Il fuoriclasse olandese, reduce dal ritiro in Australia, vuole tornare prontamente sul gradino più alto del podio e partirà con tutti i favori del pronostico in vista della gara di domani. L’alfiere della Red ...