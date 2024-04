Griglia di partenza F1 | GP Giappone 2024 | risultati e classifica qualifiche

(Di sabato 6 aprile 2024) Oggi sono andate in scena ledel GP del, quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita ladiper la gara di domenica 7 aprile. Lo spettacolo non è mancato sull’impegnativo tracciato nipponico, dove si è girato in perfette condizioni meteo. Di seguito ladidel GP dele idelledella tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka.DIGPF116. Lance Stroll (Aston Martin) 17. Pierre Gasly (Alpine) 18. ...

Andate in archivio le qualifiche del GP del Portogallo , secondo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul circuito di Portimao lo spettacolo non è mancato di certo su uno dei tracciati più ... (oasport)

Sulla pista di Portimao vanno in scena le qualifiche di Moto2 , che decidono la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo , evento in programma per domani. La pole position va a Gonzalez in ... (sportface)

LIVE F1, oggi qualiche e pole GP Giappone in diretta: Ferrari in difficoltà, gli orari TV - La diretta delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1 2024 oggi alle 8:00: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole ...fanpage

Griglia di partenza Formula 1/ GP Giappone 2024 Suzuka: chi farà la pole position (oggi sabato 6 aprile) - Griglia DI partenza FORMULA 1: FERRARI IN POLE POSITION L’appuntamento è oggi, sabato 6 aprile 2024, per la Griglia di partenza Formula 1, naturalmente in occasione delle qualifiche per il Gran ...ilsussidiario

Che paradosso, la ricca e tecnologica F1 smascherata dal caso del telaio Williams - La vicenda di Albon, che a Melbourne ha corso con l'auto di Sargeant per mancanza della terza scocca, evidenzia la scarsa credibilità del Circus: un Mondiale in apparenza moderno e organizzato in cui ...gazzetta