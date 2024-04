Greta Thunberg fermata dalla polizia olandese durante una manifestazione ambientalista all’Aja

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Laha fermatouna. L’attivista per l’ambiente stava partecipando a una protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion. L’attivista svedese si era unita ai manifestanti che volevano bloccare l’autostrada A12. Centinaia di attivisti per il clima hanno manifestando sabato nella città dei Paesi Bassi contro i sussidi e gli sgravi fiscali per le aziende legate ai combustibili fossili. Il gruppo Extinction Rebellion aveva dichiarato alla vigilia delladi voler bloccare l’autostrada principale, la A12, che porta alla città, ma una forte presenza di, compresi agenti a cavallo, ha impedito agli attivisti di raggiungere la ...