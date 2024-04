Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione ambientalista

(Di sabato 6 aprile 2024) L’attivista è stata fermata insieme ad altri manifestanti, a cui si era unita bloccando l’autostrada.– Ilcorrieredellacittà.com Ladi protesta, che si stava tenendo lungo l’autostrada A12, è stata organizzata dal gruppo di Extinction Rebellion.è stata fermata dalla polizia olandese all’Ajaunadi protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l’autostrada A12. Lo riporta il quotidiano olandese De Telegraaf. L’attivista svedese si era unita ai manifestanti intenti a bloccare l’autostrada. Molti di loro, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono stati fermati dalla polizia schierata in massa. su Il Corriere della Città.

