Greta Thumberg fermata a una manifestazione all' Aja

(Di sabato 6 aprile 2024)Thunberg è statadalla polizia olandese all'Aja durante unadi protesta degli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l'autostrada A12. Lo riporta il quotidiano olandese De Telegraaf. L'attivista svedese si era unita ai manifestanti intenti a bloccare l'autostrada. Molti di loro, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono stati fermati dalla polizia schierata in massa.

