Grecia | “le pattuglie non sono un taxi” | uccisa dall’ex dopo avere chiesto aiuto alla polizia E scoppia la protesta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) “Un’auto di pattuglia non è un”. Polemiche e proteste in stradariposta data da un agente di servizio al call center greco per le emergenze28enne Kyriaki Griva, che chiedeva soccorso pochi attimi prima di esserefidanzato. La giovane donna è statamartedì scorso a coltellate dal suo ex compagno 39enne proprio fuori dstazione didi Agioi Anargyro,periferia di Atene, dove si era recata per denunciare le ennesime minacce ricevute dall’uomo. Griva avevadi essere scortata a casa, ma al commissariato le hanno risposto di chiamare il ‘100‘, il numero per le emergenze. Gli ultimi drammatici momenti della giovane mentre parlava con il call ...