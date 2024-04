Gravissimo incidente stradale nella notte | due giovani in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Lucca, 6 aprile 2024 –intorno alle 2 di questa, 6 aprile, in via Pesciatina. Due auto si sono scontrate frontalmente. Un impatto fortissimo, tanto che una delle due vetture si è ribaltata per poi finire contro un muro. Lo scontro è avvenuto a Lunata, in zona Oviesse. Feriti in modo grave due fiovani, un ragazzo di 21 anni e uno di 28. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco tre mezzi del 118. I feriti sono stati trasportati inagli ospedali di Lucca e Pisa.