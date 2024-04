Grave incidente stradale per Gianni Petrucci | il presidente della Federbasket e la moglie portati all' ospedale

(Di sabato 6 aprile 2024) Il, 79 anni, è rimasto coinvolto in uninsieme alla. Le sue condizioni sarebbero serie

Sarebbero serie le condizioni di Gianni Petrucci , rimasto coinvolto in un Incidente stradale, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera. L’attuale presidente della Federbasket e già presidente ... (sportface)

Il Mondo dello sport è in ansia : il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è stato vittima di un grave incidente stradale mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Secondo quanto si ... (calcioweb.eu)

Il numero uno del basket italiano ed ex presidente del Coni sarebbe finito in una scarpata mentre andava a Valmontone dove ha casa Preoccupazione e timori. Il presidente della Federbasket Gianni ... (notizie)

Roma, incidente per il presidente della Federbasket Gianni Petrucci: è Grave - Grave incidente per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che sarebbe in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto a Roma.tag24

incidente d’auto a Gianni Petrucci, Grave il presidente della Federbasket - Roma - Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha avuto un incidente d'auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Federbasket, a quanto si apprende, è stato ri ...ilsecoloxix

Gianni Petrucci, incidente d'auto per il presidente della Federbasket e la moglie: è Grave - Grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito in una scarpata con l'auto mentre si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato ricoverato al San ...ilmessaggero