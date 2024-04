Grave incidente per il presidente FIP Gianni Petrucci | in macchina c’era anche la moglie

(Di sabato 6 aprile 2024) AGGIORNAMENTO ORE 23.10 A conferma di quanto riportato dall’ANSA, arriva il comunicato ufficiale della FIP: “A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’automobilistico occorso alFederale Giovanni, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che ilè attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti“. Secondo quanto riferito dall’ANSA, oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in unstradale ildella FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro,: in auto assieme alla ...

