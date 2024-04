Grave incidente frontale | una ragazza intrappolata nell’auto

(Di sabato 6 aprile 2024) Perugia, 6 aprile 2024 –stradale a Taverne di Corciano, in provincia di Perugia. Due auto si sono scontrate frontalmente, una terza vettura è rimasta marginalmente coinvolta. Unaè rimastaall’interno di uno dei mezzi. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto la giovane e l’hanno consegnata alle cure del personale medico del 118. Presenti due auto mediche e la polizia municipale di Corciano per i rilievi e la dinamica dell’

Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un Grave incidente stradale, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera. Condizioni serie, ma non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. L’attuale ... (sportface)

AGI -Il presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni, Gianni Petrucci si trova ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale 'San Camillo' di Roma a seguito di un incidente stradale ... (agi)

incidente d’auto per Gianni Petrucci: è Grave! - Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.generationsport

incidente a Imola, in moto contro un’auto: Grave ragazza - Imola (Bologna), 6 aprile 2024 – Scontro frontale fra due auto sulla Lughese, Grave una ragazza di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazza era diretta verso Imola sulla Lughese.ilrestodelcarlino

incidente Gianni Petrucci, il comunicato ufficiale: le condizioni del presidente FIP - A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che ...pianetabasket