Grave incidente d' auto per Gianni Petrucci | presidente della Federbasket

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI -Iled ex numero uno del Coni,si trova ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale 'San Camillo' di Roma a seguito di unstradale avvenuto nel pomeriggio nella zona di Colle Pereto in direzione Valmontone. Stando a quanto si apprende da ambienti del Foro Italico,, 78 anni, predecessore dell'attualedel Coni, Giovanni Malagò dal 1999 al gennaio 2013, nell'avrebbe riportato la rottura di sei costole, nessuna lesione alla testa (una ferita) con una vertebra sotto osservazione sanitaria. La moglie Raffaella è stata trasportata al 'Policlinico Tor Vergata' con contusioni varie.

