Grave incidente d’auto con la moglie per Gianni Petrucci

(Di sabato 6 aprile 2024)è rimasto coinvolto in unstradale, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera. Condizioni serie, ma non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. L’attuale presidente della Federbasket e già presidente del Coni per 14 anni dal 1999 al 2013, è finito con la sua auto – nella quale viaggiava anche la– in una scarpata mentre era diretto verso Valmontone., 79 anni, è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Gli accertamenti, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, avrebbero evidenziato due costole fratturate, mentre i medici tengono sotto osservazione le condizioni di una vertebra. Nessun danno serio alla testa, solo una ferita di nonentità. Solo contusioni, invece, per la ...

Paura per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket, ricoverato in ospedale al San Camillo dopo un brutto incidente d'auto mentre viaggiava con la moglie : ancora da accertare... (leggo)

Il presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni Gianni Petrucci viaggiava con la moglie Raffaella quando, per cause da chiarire è finito con la sua auto in una scarpata alle porte di Roma. ... (fanpage)

Gianni Petrucci Grave in ospedale dopo un incidente stradale - Il presidente della Federbasket è finito in una scarpata mentre andava a Valmontone. In macchina con lui la moglie, ferita anche lei ...lanuovasardegna

Gianni Petrucci, Grave incidente stradale per il presidente della Federbasket: finito in una scarpata. In auto con lui la moglie - incidente stradale nel pomeriggio per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni. È accaduto a Valmontone, vicino Roma. A quanto ricostruito dai ...ilmattino

Tragedia a San Valentino: 37enne di Silvi perde la vita in un incidente in moto - Nel tardo pomeriggio di oggi, un motociclista di 37 anni, la cui identità non è stata ancora resa nota, è rimasto coinvolto in un Grave incidente stradale lungo la SS 487 di Caramanico Terme. Le ...41esimoparallelo