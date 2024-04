Grande Fratello | gli ex gieffini hanno ‘acquistato’ popolarità sui social? Esplode la polemica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Gli ex concorrenti delavrebbero acquistato follower dopo la fine del reality: il retroscena Complici le fatiche nel trovare dei nuovi sbocchi dopo la fine del, gli exavrebbero deciso di intervenire in maniera autonoma. E’ curioso il retroscena lanciato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che intervenuto su Instagram in una storia ha rivelato una curiosità riguardante gli ex. “Ho notato che la stramaggioranza degli exha fatto una iniezione di follower fake. Considerando che in tantissimi mesi di GF avevano preso pochi follower e che ora non li calcola nemmeno la loro famiglia sono saliti incredibilmente. Se è vero che ormai sono praticamente finiti è anche vero che la tv non dà ...