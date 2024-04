Grande Fratello | Federico Massaro su un’ex coinquilina della Casa | “Non mi ha risposto al telefono | non ho ben chiara la situazione”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 aprile 2024) A distanza di circa due settimane dalla fine del– uno dei concorrenti più discussi all’interno– ha deciso di rispondere ad un po’ di domande da parte dei suoi followers in merito all’esperienza vissuta nel reality condotto da Alfonso Signorini e non ha esitato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per prima cosa, il modello haa chi gli chiedeva del suo rapporto con Greta Rossetti, dimostrandosincerità: L’ho sentita, ma non ci calcoliamo più di tanto, non so perché. L’ultima volta non mi hae non le ho più scritto. Ci sono persone che devo ancora capire fuori dal Gf, non ho benla. È vero che io sono stato ...