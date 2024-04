Gp Giappone | Verstappen pole e prima fila Red Bull | Ferrari indietro

(Di sabato 6 aprile 2024) Il pilota olandese conquista la 36esimadella carriera davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terzo tempo per la McLaren del britannico Lando Norris Maxinposition con la Rednel Gp del, la. Il pilota olandese conquista la 36esimadella carriera, girando in 1'28''197 oggi

quarta pole position consecutiva per Max Verstappen che domina anche le qualifiche del GP del Giappone di F1. Ferrari appannate: Sainz quarto e Leclerc ottavo (ilgiornale)

“È stata dura, siamo stati molto vicini. Partire vicino a Perez è ottimo per il team, speriamo di poter mantenere le prime due posizioni anche domani ”. Queste le parole di Max Verstappen , pilota ... (sportface)

In Giappone la pole è di Verstappen - Prima fila tutta Red Bull al via del GP del Giappone. A Suzuka Max Verstappen ha ottenutola la quarta pole position consecutva, davanti a Sergio Perez. In seconda fila partiranno Lando Norris (McLaren ...gazzettadiparma

Gp Giappone, pole di Verstappen e Ferrari insegue: la griglia di partenza - Tutti in pista per le qualifiche del GP del Giappone, quarto appuntamento stagionale della Formula 1 2024. Dopo la doppietta di Melbourne, la Ferrari cercherà di confermarsi al vertice anche a… Leggi ...informazione

F1 LIVE GP Giappone, segui le qualifiche in diretta - a partire dalle qualifiche che finora sono state territorio di caccia esclusivo di Max Verstappen. L'olandese ha conquistato tutte le pole position dei weekend finora disputati: riuscirà a confermarsi ...autosprint.corrieredellosport