Gp Giappone | Verstappen in pole La Ferrari parte quarta con Sainz

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Maxconquista laposition con la Red Bull nel Gran Premio di Formula 1 delche si correra' domani sul circuito di Suzuka. Quarto posto per ladie ottava piazza per la rossa di Leclerc. Il campione del mondo sempre davanti in qualifica sul circuito di Suzuka, ha chiuso in 1'28"197, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez (+0"066) per una prima fila tutta Red Bull. Terza la McLaren di Lando Norris (+0"292) che scatterà accanto alladi Carlos, quarto a 0"485 da. Soltanto ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc (+0"589), davanti a lui Fernando Alonso (+0"489), quinto, Oscar Piastri (+0"563), sesto, Lewis Hamilton (+0"569), settimo. Chiudono la Top Ten George Russell (+0"811) e ...

