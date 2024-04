(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – La Ferrari sfida la Red Bull nelledel Gp delin programma sabato 6 aprile intv ee nellain programma domenica 7 a Suzuka punta alla seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta da Carlos Sainz in Australia. La prima giornata di collaudi sul tracciato nipponico ha confermato che il Cavallino è il rivale principale dei Max Verstappen e della Red Bull, anche se la Mercedes appare in crescita e si candida a terzo incomodo. Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nel venerdìse girando in 1’30”056 nella prima sessione di prove libere e stabilendo il miglior tempo della giornata davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1’30”237). Terzo crono per la Ferrari di Sainz (1’30”269), seguito dalle Mercedes ...

A Suzuka la Ferrari cerca la seconda vittoria di fila La Ferrari sfida la Red Bull nelle qualifiche del Gp del Giappone in programma sabato 6 aprile in diretta tv e streaming e nella gara in ... (sbircialanotizia)

DIRETTA F1 | GP Giappone 2024: Live Prove Libere 3 [LIVE TIMING E FOTO] - Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del terzo turno di prove libere del Gran Premio del Giappone. Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka, dove a partire dalle 04 ...f1grandprix.motorionline

F1, Le paure di Verstappen: “Sembra che gli avversari siano più vicini” [ VIDEO ] - Alla vigilia delle qualifiche del GP del Giappone F1 2024, Verstappen esterna le sue "paure", dopo le prove libere: "Avversari più vicini" ...circusf1

Gp Giappone, qualifiche e gara in diretta tv e streaming: orari e come vedere - La Ferrari sfida la Red Bull nelle qualifiche del Gp del Giappone in programma sabato 6 aprile in diretta tv e streaming e nella gara in programma domenica 7 a Suzuka punta alla seconda vittoria ...adnkronos