Gp Giappone | la pole è di Verstappen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 9.16 La Red Bull fa la voce grossa nelle qualifiche a Suzuka. Prima fila monopolizzata, conche precede di solo 66 millesimi Perez.A quasi 3 decimi c'è la McLaren di Norris, mentre la Ferrari di Sainz è a circa mezzo secondo. In terza fila Alonso (Aston Martin) e l'altra McLaren di Piastri, mentre Hamilton e Leclerc (che sfrutta un solo giro in Q3) sono in quarta. Sorpresa negativa nel Q1 è Stroll, eliminato col 16° tempo,mentre il compagno di team Alonso accarezza per qualche istante la prima fila.