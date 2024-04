Gp del Giappone | Verstappen fa pole position Sainz in seconda fila è quarto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024) Suzuka, 6 aprile 2024 – Maxincon la Red Bull nel Gp del, la Ferrari è indietro. Il pilota olandese conquista la 36esimadella carriera, girando in 1’28”197 oggi nelle qualifiche sul tracciato di Suzuka.precede il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (+0”066) che completa la primatargata Red Bull. Terzo tempo per la McLaren del britannico Lando Norris (+0”292), che apre lacompletata da Carlos: il pilota spagnolo della Ferrari ottiene iltempo (+0”485) e domattina sarà costretto a inseguire al semaforo verde. In terza, con il quinto e il sesto crono, la Aston Martin dello spagnolo ...