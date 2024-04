Gorelli vuole i playoff | Il lavoro paga sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Ci aveva provato a Catania, in Coppa Italia, e c’era anche riuscito a realizzare il suo primo gol con il Rimini, Matteo. Ma quell’urlo di gioia era rimasto strozzato in gola, complice il fischio del direttore di gara che quella rete l’aveva annullata. Nel recupero con l’Olbia, poi, Matteosi è rifatto con gli interessi. Primo gol. Anzi due. Una doppietta che ha sbarrato definitivamente la strada ai sardi nella ripresa. Con il suo miglior colpo. Di testa. "Il secondo forse è stato più bello del primo – dice– Un terzo tempo che mi rende felice. Il gol annullato a Catania? Un po’ mi era rimasto sullo stomaco. Forse quello sarebbe stato più importante. Forse questi lo sono meno, ma per me no". Quella notte il Rimini non ha badato a spese. Cinque gol per rimettersi in corsa. "Abbiamo ...