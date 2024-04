Gli scritti del giovane Gentile e la “sinistra fascista” dei “comunisti in camicia nera”

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr – Il 24 giugno 1943, in Campidoglio, Giovannipronunciò un celebre Discorso agli italiani. Il contesto dell’allocuzione è noto: il conflitto mondiale volgeva al peggio, e il fascismo provò a mobilitare gli intellettuali organizzando a Roma, Napoli e Milano conferenze intitolate alle Ragioni della nostra guerra. L’offerta fu rivolta anche a, che, testimonia il figlio Benedetto, «fu il solo, tra i tanti ai quali lo stesso invito pervenne, a non trarsi indietro». Accadde allora che il quasi settantenne filosofo, sciogliendo un inno all’«ideale dello Stato corporativo, che è in cammino e che oggi è appena al suo inizio», se ne uscì con una sorta di appello alla collaborazione rivolto ai. «Chi parla oggi di comunismo in Italia è un corporativista impaziente», dichiarò: alludendo così a quei ...