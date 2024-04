Gli sceicchi di Abu Dhabi investono sul Palermo | 50 milioni in 2 anni | 7 sul centro sportivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Ilnon è andato oltre il 2-2 nella partita della 32ª giornata contro la Sampdoria. Il percorso dei rosanero è stato considerato al di sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni per la prossima stagione. Il progetto per il futuro è molto ambizioso e la proprietà studia tutte le mosse non solo sotto l’aspetto. Secondo quanto riporta il ‘Sole 24 Ore’ il club rosanero si dota di unall’avanguardia: la City Football Academy è stata realizzata tra le colline di Torretta, a 20 chilometri dalla città e a pochi chilometri dall’aeroporto Falcone e Borsellino, in un’area di 5 ettari. Il progetto del City Football Group La struttura è nata secondo gli ordini del City Football Group, il gruppo dello sceicco Mansour bin Zayed. La proprietà degli Emirati Arabi ha già realizzato altre Academy ...