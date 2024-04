Gli interessi strategici guideranno la risposta iraniana contro Israele?

(Di sabato 6 aprile 2024) Anche gli Stati Uniti sono ormai convinti che nel giro di pochi giorni l’Iran attaccheràcome rappresaglia per il bombardamento all’edificio consolare dell’ambasciatadi Damasco: “È inevitabile”, dicono le solite fonti anonime alla Cnn. È una preparazione in parte snervante, che però serve anche a sottolineare che le informazioni circolano, si conoscono le intenzioni, per certi versi si comprendono, ma le intelligence possono anticipare altre mosse ed è in generale meglio gestire la situazione conllo. Inè di fatto tutto pronto. Sono stati allertati i riservisti (soprattutto delle forze di difesa aerea, perché potrebbe essere missilistico o con droni l’attacco iraniano), sono stati predisposti turni rinforzati negli ospedali, ma non ci sono linee guida né delle forze armate né della ...

