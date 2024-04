(Di sabato 6 aprile 2024) Infrastrutture, investimenti edelle aree industriali. Sono questi i temi su cui Cna incalza i candidati sindaco di Empoli per il. L’associazione degliha delineato una serie di proposte per stimolare loeconomico e sociale dell’area. Un aspetto chiave su cui l’associazione pone l’attenzione è l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, un terreno spesso ostico per le realtà imprenditoriali di minori dimensioni. Attualmente, solo il 12% del mercato degli appalti è accessibile alle microimprese, una situazione che per Cna richiede interventi mirati. "Tuttavia – spiegano dall’associazione – con il recente aggiornamento del codice degli appalti, si delineano aperture interessanti, come gli affidamenti diretti per lavori ...

SAMOLACO Gli studenti dell’ Accademia delle Belle arti di Sanremo in Valchiavenna per un progetto formativo con le imprese arti giane del territorio. Nella sala consiliare del Comune, alla presenza ... (ilgiorno)

Scarpe, la scuola d’alta manifattura: "Ecco artigiani del made in Italy" - Forgiare gli artigiani del made in Italy per creare nuove professionalità nel settore della calzatura d’alta gamma, con questo obiettivo nasce a Civitanova l’Ente formativo calzaturiero delle Marche, ...ilrestodelcarlino

Gli artigiani e il futuro della città: "Necessarie risorse per lo sviluppo. Gare d’appalto Serve più sinergia" - L’associazione degli artigiani ha delineato una serie di proposte per stimolare ... si delineano aperture interessanti, come gli affidamenti diretti per lavori entro determinate soglie di valore.lanazione

Gli artigiani incontrano gli studenti. Le esperienze di sette imprenditori - artigiani di Arezzo incontrano studenti per condividere esperienze e offrire supporto nell'ingresso nel mondo del lavoro. Iniziativa di Cna per colmare squilibri tra domanda e offerta di lavoro.lanazione