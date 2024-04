Gli animali in ufficio aumentano la serenità dei dipendenti e la produttività Ma solo il 10% delle aziende li accetta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024) Gattini e cagnolini non sonosimpatiche compagnie, ma anche un incentivo alla. Secondo una ricerca condotta da Swg e commissionata dal Gruppo Mars, due terzi dei proprietari didomestici vorrebbero la possibilità di portare il loro amico a quattro zampe in. Il 50% ritiene che per lesia arrivato il momento di organizzarsi in tal senso. Altri studi, condotti dal Banfiled Pet Hospital e dall’International Journal of Environmental Research and Public Health, hanno confermato che gliinstemperano le tensioni elatra i colleghi, e di conseguenza la. Sebbene un cambio radicale non sembri ancora prossimo, le iniziative «pet-friendly» ...