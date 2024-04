Gkn | Festival e corteo per le strade Accuse reciproche tra ex lavoratori e proprietà

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 6 aprile 2024 – Idella Gkn, la fabbrica che ha cessato l’attività nel luglio 2021 mandando a casa 185 operai, hanno organizzato unnella serata di sabato 6 aprile nell’ambito di undi letteratura da loro organizzato, il “Working Class”. Ma ci sono statecon la. «Mentre gli operai, lasciati senza stipendio né alcuna proposta di reindustrializzazione, continuano a difendere il sito e progettare il proprio futuro, con la reindustrializzazione dal basso, l'azionariato popolare, la proposta di legge regionale sui consorzi industriali e anche con unletterario di levatura internazionale, alcuni individui appostati in un piccolo parco come malviventi , hanno spiato con un drone una manifestazione ...

