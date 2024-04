Giuseppe Turco, ucciso a 17 anni a coltellate a Casal di Principe: l’assassino condannato a 17 anni - Giuseppe Turco venne ucciso nella notte del 30 giugno 2023 dopo una violenta lite davanti a un bar di Casal di Principe: Anass Saanud, 21 anni, è stato ...fanpage

TJ - BOLOGNA-JUVENTUS PRIMAVERA 3-0, tonfo esterno per i ragazzi di Montero - 90'+6 - Finisce qui. La Juventus perde malamente in casa dell'ultima in classifica per 0-3 e resta 13 esima in classifica a 32 punti, lontanissima dalla zona playoff. Primo ...tuttojuve