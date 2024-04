Giuseppe Conte su Bari | «Se vuole un Pd libero da cacicchi e capibastone | io ci sarò»

“Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sos tenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano”. Lo ha ... (ilfattoquotidiano)

“Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano”. Lo ha ... (ilfattoquotidiano)

"Michele Emiliano è l'opposto di quello che io sono. E non è un caso che noi siamo all'opposizione a differenza di chi si è fatto coinvolgere da Emiliano in maggioranza": Matteo Renzi lo ha scritto ... (liberoquotidiano)

Uno schianto inevitabile: il campo largo non era il Fronte Popolare - Nella Francia della seconda metà degli anni Trenta, con il fascismo aggressivo in tutta Europa e lo stalinismo padrone in buona misura delle sinistre continentali, si affermò il Fronte Popolare.huffingtonpost

La democrazia è più debole se l’opposizione non può vincere - La rifiutano Matteo Renzi e Carlo Calenda, che pure sono stati ex protagonisti del centrosinistra. La rifiuta soprattutto Giuseppe Conte, che così giustifica la sua disinvoltura nel saltar dentro e ...editorialedomani

Scintille all’assemblea provinciale del M5S: il Gargano 'mozzica' con Bevilacqua, Furore risponde per le rime - indirizzata al presidente Giuseppe Conte. È stata protagonista di un vibrante scontro con il coordinatore provinciale, Mario Furore, pronto a schivare eventuali bordate dei dissidenti. “Non so se ...foggiatoday