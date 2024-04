Giugliano-Monopoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 6 aprile 2024) Tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di. Buona stagione da parte della formazione di casa che, dopo un rendimento un po’ altalenante, vuole chiudere al meglio l’annata nella speranza di raggiungere la qualificazione ai playoff. La compagine biancoverde, dal suo canto, deve ancora conquistare la salvezza e ha assolutamente bisogno di vincere per evitare i dover prendere parte ai playout. La squadra campana, dopo aver ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, vuole fare punti per blindare l’attuale piazzamento playoff. La formazione pugliese, ...

Monopoli, out Fazio ma rientra Peschetola: i convocati per il Giugliano - Sono 23 i convocati di mister Taurino per la sfida che il Monopoli affronterà in trasferta con il Giugliano domani. Out Fazio, assieme agli squalificati Fornasier e Sosa. Rientra dalla squalifica ...tuttoc

Giugliano, Bertotto: "Ci piace complicarci la vita, bisogna soffrire meno" - Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, introduce in sala stampa la sfida contro il Monopoli: "Ci piace complicarci un po' la vita anche quando non ce n'è bisogno, è il bello di questo grande ...tuttoc

CATANIA: ritorno sugli spalti per i tifosi dopo le porte chiuse - Le trasferte di Monopoli, Castellammare di Stabia, Brindisi, Messina, Benevento, Crotone, Foggia, Taranto, Avellino e Torre del Greco citati con divieti di accesso allo stadio per i residenti nella pr ...tuttocalciocatania